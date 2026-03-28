Wall Street’te sert satış! New York borsası düşüşle kapandı

Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin etkisi artarken, ABD borsaları haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

WALL STREET'TE SERT SATIŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi yaklaşık 800 puan gerileyerek yüzde 1,73 kayıpla 45.166,64 puana düştü.

S&P 500 yüzde 1,67 azalışla 6.368,85 puana, Nasdaq ise yüzde 2,15 düşüşle 20.948,36 puana indi.

Piyasalarda satış baskısının ana nedeni, Orta Doğu'daki gerilimin beklenenden daha uzun sürebileceğine yönelik artan endişeler oldu.

SİYASİ CEPHEDE ÇELİŞKİLİ MESAJLAR

Donald Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik planlanan saldırıların 6 Nisan'a kadar durdurulduğunu ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" ifade etti.

Marco Rubio ise operasyonların "aylar değil, birkaç hafta içinde" sona ermesini beklediklerini belirterek, kara birliklerine ihtiyaç duyulmadan hedeflere ulaşılabileceğini söyledi.

Buna karşın Muhammed Bakır Kalibaf, enerji fiyatlarını düşürmeye yönelik "yalan haberler" yayıldığını savunarak piyasaların bu söylemlere artık duyarsız olduğunu dile getirdi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların devam etmesi, küresel arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

Brent petrol yüzde 5 yükselerek 113,32 dolara, WTI petrol ise 99,90 dolara ulaştı.

Trump ise piyasalardaki dalgalanmanın "beklediği kadar ağır olmadığını" savundu.

ENFLASYON VE FAİZ BASKISI ARTIYOR

Analistler, yüksek petrol fiyatlarının enflasyon risklerini artırdığına dikkat çekerek Federal Reserve'in yıl boyunca şahin duruşunu koruyabileceğini belirtiyor.

Tahvil piyasalarında da satış baskısı sürerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi gün içinde yüzde 4,48'in üzerine çıktıktan sonra yüzde 4,43 seviyesinde dengelendi.

FED YETKİLİLERİNDEN UYARI

Tom Barkin, artan petrol fiyatlarının tüketici güvenini zayıflattığını ve yüksek benzin fiyatlarının harcamaları sınırlayabileceğini ifade etti.

Anna Paulson da Orta Doğu'daki çatışmanın hem enflasyon hem büyüme açısından yeni riskler yarattığını vurguladı.

TÜKETİCİ GÜVENİ GERİLEDİ

Makro veriler de zayıf seyre işaret etti. Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi mart ayında 53,3'e gerileyerek yılın en düşük seviyesine indi.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3,4'ten 3,8'e yükselerek Nisan 2025'ten bu yana en hızlı artışı kaydetti.

Piyasalarda genel görünüm, jeopolitik risklerin sürmesi halinde hem enflasyon hem de büyüme tarafında baskının artmaya devam edeceğine işaret ediyor.