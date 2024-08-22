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Xu: Uyarılar piyasa tarafından yanlış anlaşıldı

Çin Ulusal Finans Piyasası Kurumsal Yatırımcılar Birliği yetkilisi Xu Zhong, Çin Merkez Bankası'nın tahvil ticaretine yönelik uyarılarının piyasa tarafından yanlış anlaşıldığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 22 Ağustos 2024 09:06

Son Güncelleme Tarihi 22 Ağustos 2024 09:06

Çin Ulusal Finans Piyasası Kurumsal Yatırımcılar Birliği yetkilisi Xu Zhong, Çin Merkez Bankası'nın tahvil ticaretine ilişkin son uyarılarının piyasa tarafından yanlış anlaşıldığını söylüyor.

Xu, PBOC'ye bağlı Financial News'e yaptığı açıklamada, yanlış yorumlamalar arasında PBOC'nin hazine tahvil getirilerinin seviyesini kontrol etmek ve karar vermek istediği yönündeki düşüncelerin de yer aldığını ifade etti.

Uyarıların uzun vadeli hazine tahvillerinin getirilerinde tek taraflı bir düşüşe yol açabilecek sürü etkisinden kaynaklanan potansiyel sistemik riskleri engellemeyi amaçladığını savunan Xu, bazı ülkelerin getiri eğrilerini kontrol etmek için geleneksel olmayan para politikası kullanmasına karşın, PBOC'nin getiriler için belirlenmiş bir aralığı olmadığını söyledi.

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