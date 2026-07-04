Yapay zeka rallisi Asya borsalarını uçurdu! KOSPİ yüzde 101 ile en çok kazandıran endeks oldu

Yapay zeka yatırımları ve yarı iletken sektöründeki güçlü talep, 2026'nın ilk yarısında Asya pay piyasalarında önemli ayrışmalara neden oldu. Bölgenin en dikkat çeken performansını Güney Kore borsası sergilerken, Japonya da teknoloji hisselerinin desteğiyle güçlü yükseliş kaydetti. Çin'de artış sınırlı kalırken Hong Kong borsası ise negatif ayrıştı.

YÜZDE 101 KAZANDIRDI

AA muhabirinin derlediği verilere göre yılın ilk yarısında Asya'nın en çok kazandıran endeksi Güney Kore Kospi oldu.

Kospi Endeksi, 2025 yılını 4.214,17 puandan kapatmasının ardından 30 Haziran 2026 itibarıyla 8.476,48 puana yükselerek yatırımcısına yüzde 101,1 kazandırdı.

Böylece Kospi, aynı dönemde birçok yatırım aracını geride bırakarak Asya'nın en yüksek getirili endeksi oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi ilk yarıda yüzde 39,2 yükselirken, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 3,2 değer kazandı.

Bölgenin zayıf halkası ise Hong Kong Hang Seng Endeksi oldu. Endeks, ilk yarıda yüzde 10,7 gerileyerek negatif ayrıştı.

YAPAY ZEKA ÇİPLERİ RALLİYİ TETİKLEDİ

Kospi Endeksi'ndeki güçlü yükselişin arkasında, yapay zeka sistemlerinde kullanılan gelişmiş bellek çiplerine yönelik küresel talep yer aldı.

Özellikle Samsung Electronics ve SK Hynix gibi şirketlerin yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) üretiminde öne çıkması, yabancı yatırımcıların Güney Kore piyasasına ilgisini artırdı.

Yapay zeka veri merkezleri, yüksek performanslı işlemciler ve bulut altyapı yatırımlarının hız kazanmasıyla Güney Koreli teknoloji şirketlerinin sipariş ve gelir beklentileri güçlendi.

JAPONYA'YA ZAYIF YEN DESTEĞİ

Japonya'da ise teknoloji hisselerindeki yükselişin yanı sıra zayıf yen de borsaya destek verdi.

Yarı iletken ekipmanı üreten şirketlerin güçlü performansı ve ihracatçı firmaların kur avantajı, Nikkei 225 Endeksi'nin ilk yarıda yaklaşık yüzde 40 yükselmesini sağladı.

Buna karşın Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 1 seviyesine yükseltmesi ve dolar/yen paritesinin 40 yılın zirvesine çıkması piyasalarda yakından takip edilen gelişmeler arasında yer aldı.

ÇİN'DE GAYRİMENKUL BASKISI, HONG KONG'DA SATIŞLAR

Çin'de sanayi üretimi ve yüksek teknoloji yatırımları borsayı desteklese de zayıf iç talep ile gayrimenkul sektöründeki sorunlar yükselişi sınırladı.

Hong Kong'da ise halka arz piyasasında güçlü toparlanma yaşanmasına rağmen, Çin ekonomisine yönelik temkinli görünüm ve sermaye çıkışlarına ilişkin endişeler Hang Seng Endeksi üzerinde baskı oluşturdu.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNDE

Analistler, yapay zeka yatırımlarının hız kesmeden devam etmesi halinde yarı iletken üreticileri ve teknoloji şirketlerinin Asya piyasalarındaki performansını desteklemeyi sürdürebileceğini belirtiyor.

Özellikle veri merkezleri, gelişmiş bellek çipleri ve yüksek performanslı işlemcilere yönelik küresel talebin, bölge borsalarının ikinci yarıdaki seyrinde de belirleyici olması bekleniyor.