CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Yapay zeka rallisi Asya borsalarını uçurdu! KOSPİ yüzde 101 ile en çok kazandıran endeks oldu

Yapay zeka rallisi Asya borsalarını uçurdu! KOSPİ yüzde 101 ile en çok kazandıran endeks oldu

2026'nın ilk yarısında yapay zeka ve yarı iletken yatırımları Asya borsalarını destekledi. Güney Kore Kospi endeksi yüzde 101,1 yükselerek en yüksek getiriyi sağlarken, Japonya güçlü performans sergiledi. Çin'de yükseliş sınırlı kalırken Hong Kong borsası değer kaybetti.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Temmuz 2026 13:44

Son Güncelleme Tarihi 04 Temmuz 2026 13:47

Yapay zeka yatırımları ve yarı iletken sektöründeki güçlü talep, 2026'nın ilk yarısında Asya pay piyasalarında önemli ayrışmalara neden oldu. Bölgenin en dikkat çeken performansını Güney Kore borsası sergilerken, Japonya da teknoloji hisselerinin desteğiyle güçlü yükseliş kaydetti. Çin'de artış sınırlı kalırken Hong Kong borsası ise negatif ayrıştı.

YÜZDE 101 KAZANDIRDI

AA muhabirinin derlediği verilere göre yılın ilk yarısında Asya'nın en çok kazandıran endeksi Güney Kore Kospi oldu.

Kospi Endeksi, 2025 yılını 4.214,17 puandan kapatmasının ardından 30 Haziran 2026 itibarıyla 8.476,48 puana yükselerek yatırımcısına yüzde 101,1 kazandırdı.

Böylece Kospi, aynı dönemde birçok yatırım aracını geride bırakarak Asya'nın en yüksek getirili endeksi oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi ilk yarıda yüzde 39,2 yükselirken, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 3,2 değer kazandı.

Bölgenin zayıf halkası ise Hong Kong Hang Seng Endeksi oldu. Endeks, ilk yarıda yüzde 10,7 gerileyerek negatif ayrıştı.

YAPAY ZEKA ÇİPLERİ RALLİYİ TETİKLEDİ

Kospi Endeksi'ndeki güçlü yükselişin arkasında, yapay zeka sistemlerinde kullanılan gelişmiş bellek çiplerine yönelik küresel talep yer aldı.

Özellikle Samsung Electronics ve SK Hynix gibi şirketlerin yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) üretiminde öne çıkması, yabancı yatırımcıların Güney Kore piyasasına ilgisini artırdı.

Yapay zeka veri merkezleri, yüksek performanslı işlemciler ve bulut altyapı yatırımlarının hız kazanmasıyla Güney Koreli teknoloji şirketlerinin sipariş ve gelir beklentileri güçlendi.

JAPONYA'YA ZAYIF YEN DESTEĞİ

Japonya'da ise teknoloji hisselerindeki yükselişin yanı sıra zayıf yen de borsaya destek verdi.

Yarı iletken ekipmanı üreten şirketlerin güçlü performansı ve ihracatçı firmaların kur avantajı, Nikkei 225 Endeksi'nin ilk yarıda yaklaşık yüzde 40 yükselmesini sağladı.

Buna karşın Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 1 seviyesine yükseltmesi ve dolar/yen paritesinin 40 yılın zirvesine çıkması piyasalarda yakından takip edilen gelişmeler arasında yer aldı.

ÇİN'DE GAYRİMENKUL BASKISI, HONG KONG'DA SATIŞLAR

Çin'de sanayi üretimi ve yüksek teknoloji yatırımları borsayı desteklese de zayıf iç talep ile gayrimenkul sektöründeki sorunlar yükselişi sınırladı.

Hong Kong'da ise halka arz piyasasında güçlü toparlanma yaşanmasına rağmen, Çin ekonomisine yönelik temkinli görünüm ve sermaye çıkışlarına ilişkin endişeler Hang Seng Endeksi üzerinde baskı oluşturdu.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNDE

Analistler, yapay zeka yatırımlarının hız kesmeden devam etmesi halinde yarı iletken üreticileri ve teknoloji şirketlerinin Asya piyasalarındaki performansını desteklemeyi sürdürebileceğini belirtiyor.

Özellikle veri merkezleri, gelişmiş bellek çipleri ve yüksek performanslı işlemcilere yönelik küresel talebin, bölge borsalarının ikinci yarıdaki seyrinde de belirleyici olması bekleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD’de özel sektör istihdamı haziranda arttı ABD'de özel sektör istihdamı haziranda arttı 01 Temmuz 2026 15:46
Goldman Sachs’tan küresel hisseler için ikinci yarı mesajı: Teknoloji karları ralliyi desteklemeye devam edecek Goldman Sachs’tan küresel hisseler için ikinci yarı mesajı: Teknoloji karları ralliyi desteklemeye devam edecek 01 Temmuz 2026 15:22
BIST 100 yüzde 0,77 yükseldi: 14.231 puana ulaştı BIST 100 yüzde 0,77 yükseldi: 14.231 puana ulaştı 01 Temmuz 2026 14:55
Çin’den teknoloji transferine sıkı denetim! Yeni yatırım düzenlemesi yürürlüğe girdi Çin'den teknoloji transferine sıkı denetim! Yeni yatırım düzenlemesi yürürlüğe girdi 01 Temmuz 2026 11:55
Avrupa borsalarında temkinli seyir Avrupa borsalarında temkinli seyir 01 Temmuz 2026 11:19
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 01 Temmuz 2026 10:17
Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor 01 Temmuz 2026 10:15
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 01 Temmuz 2026 09:34
Küresel piyasalarda jeopolitik ve Fed baskısı! Altın geriledi, gözler merkez bankalarında Küresel piyasalarda jeopolitik ve Fed baskısı! Altın geriledi, gözler merkez bankalarında 01 Temmuz 2026 09:28
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 30 Haziran 2026 16:59
ABD’de konut fiyatlarının artış hızı nisanda yavaşladı ABD'de konut fiyatlarının artış hızı nisanda yavaşladı 30 Haziran 2026 16:48
BlackRock’tan 2026 görünümü: Gelişmekte olan piyasalara temkin, euro bölgesi tahvillerine güven BlackRock’tan 2026 görünümü: Gelişmekte olan piyasalara temkin, euro bölgesi tahvillerine güven 30 Haziran 2026 15:52
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.417,9100 Değişim 139,59 Son veri saati:
Düşük 14372,14 Yüksek 14511,73
Açılış
46,8629 Değişim 0,1764 Son veri saati:
Düşük 46,695 Yüksek 46,8714
Açılış
53,6121 Değişim 0,3127 Son veri saati:
Düşük 53,3764 Yüksek 53,6891
Açılış
6.277,7800 Değişim 123,356 Son veri saati:
Düşük 6189,832 Yüksek 6313,188
Açılış
93,8759 Değişim 3,1651 Son veri saati:
Düşük 91,5294 Yüksek 94,6945
Açılış
BİST En Aktif Hisseler