ABD doları zayıf seyrini sürdürüyor

ABD doları kur sepeti karşısında zayıf seyrini sürdürüyor. Swissquote Bank'ın kıdemli analisti İpek Özkardeskaya, "Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair tam bir inanç, negatif dolar görünümünü destekliyor. DXY dolar endeksi temel destek seviyelerinin altına düştü ve şimdi daha da zayıflama potansiyeline sahip" dedi.

DXY en son 103,80 seviyesinde sabit kaldı ve Çarşamba günü 103,650 seviyesini gördü