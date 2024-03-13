CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

ABD bu yıl için petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Brent petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 87 dolar, WTI ham petrolün ortalama varil fiyatının da 82,15 dolar olacağı öngörülüyor.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2024 15:38

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2024 15:38

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol stoklarındaki düşüşü gerekçe göstererek bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın "Mart 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun arz kesintisini uzatmasının kısa vadede küresel petrol arzında sıkılaşmaya yol açacağı öngörülüyor.

Arz sıkılaşması nedeniyle küresel petrol stoklarının yılın ikinci çeyreğinde günlük ortalama 900 bin varil azalacağı, bu durumun petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturacağı tahmin ediliyor.

Buna göre, uluslararası referans niteliğindeki Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 87 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam bir önceki raporda 82,42 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 82,15 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Söz konusu rakam, geçen ay 77,68 dolar olarak öngörülmüştü.

EIA, gelecek yıl için ise Brent türü ham petrolün varil fiyat tahminini değiştirmeyerek 84,8 dolar, WTI ham petrol için de 80,3 dolar seviyesinde sabit tuttu.

Küresel petrol talebinde bu yıl ve gelecek yıl günlük yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artış beklenen rapora göre, talepteki artışın daha yüksek veya daha düşük olmasının küresel petrol stokları ve fiyatları üzerinde etkili olacağı belirtiliyor.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 190 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2025'te ise üretimin 13 milyon 650 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen ayki raporda bu rakamlar bu yıl için günlük 13 milyon 100 bin varil, gelecek yıl için ise 13 milyon 490 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol arzının ise bu yıl günlük 102 milyon 170 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 170 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 102 milyon 430 bin varil, gelecek yıl 103 milyon 810 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Citadel: Fed faiz oranlarını düşürmek için yavaş hareket etmeli Citadel: Fed faiz oranlarını düşürmek için yavaş hareket etmeli 13 Mart 2024 09:00
Singapur için 2024 yılı büyüme beklentisi yükseldi Singapur için 2024 yılı büyüme beklentisi yükseldi 13 Mart 2024 08:57
Zayıf arttı: Küresel elektrikli araç satışları belli oldu Zayıf arttı: Küresel elektrikli araç satışları belli oldu 13 Mart 2024 08:55
Wolfe Research: Fed ABD ekonomisinin ısınmasına izin vermeye istekli Wolfe Research: Fed ABD ekonomisinin ısınmasına izin vermeye istekli 13 Mart 2024 08:54
Çin’in tüketim malları üreticileri daha fazla destekten yararlanabilir Çin'in tüketim malları üreticileri daha fazla destekten yararlanabilir 13 Mart 2024 08:52
ECB üyesi Wunsch: Faiz indirimi için harekete geçilmeli ECB üyesi Wunsch: Faiz indirimi için harekete geçilmeli 13 Mart 2024 08:51
ABD’de federal bütçe milyarlarca dolar açık verdi ABD'de federal bütçe milyarlarca dolar açık verdi 13 Mart 2024 08:47
ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması 13 Mart 2024 08:45
API petrol stokları beklentilerin aksine geriledi API petrol stokları beklentilerin aksine geriledi 13 Mart 2024 08:42
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 13 Mart 2024 09:15
OPEC’in petrol üretimi artış gösterdi OPEC'in petrol üretimi artış gösterdi 12 Mart 2024 16:29
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 13 Mart 2024 10:01
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,92
%0,2915
ALTIN
995,79
%-0,4213
EURO
995,39
%-0,4611
BORSA
994,51
%-0,5493
DOLAR
1.150,09
%15,0093
ALTIN
1.131,87
%13,1865
EURO
1.018,81
%1,8813
BORSA
1.126,12
%12,6123
DOLAR
1.218,30
%21,83
ALTIN
1.160,39
%16,0393
EURO
983,94
%-1,6063
BORSA
1.137,13
%13,7125
DOLAR
2.058,28
%105,828
ALTIN
1.793,12
%79,3121
EURO
1.676,50
%67,6499
BORSA
1.742,32
%74,2315
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler