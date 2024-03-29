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ABD ulusal acil durum stokları için petrol aldı

ABD, tükenen stoklarını yenilemeye çalışırken ülkenin acil durum stokları için 2,8 milyon varil ham petrol satın aldı.

Oluşturma Tarihi 29 Mart 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 29 Mart 2024 09:03

ABD Enerji Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Biden yönetiminin eşi benzeri görülmemiş bir çekiliş yapmasının ardından 40 yılın en düşük seviyesine ulaşan Stratejik Petrol Rezervini yavaş yavaş yeniden dolduruyor.

2022 yılında Biden yönetimi, artan perakende benzin maliyetleri karşısında acil durum petrol arzından 180 milyon varillik rekor bir miktarın serbest bırakılmasını emretti. Şimdi, pompa fiyatları yeniden yükselişe geçerken bile, DOE, devasa depolama mağaraları hala yaklaşık yarısı boş dururken, önbelleği yeniden doldurmayı taahhüt etti.

ABD'nin geçen yıldan bu yana stoklar için satın aldığı toplam petrol miktarı 32,3 milyon varile ulaştı. Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, varil başına ortalama 77 doların altında bir fiyat ödendiği ve bunun 2022 yılında satılan ortalama 95 dolarlık fiyatın altında olduğu belirtildi.

Enerji Bakanlığı satın alma için yaklaşık 226 milyon dolar harcadığını açıkladı - bu da varil başına yaklaşık 81 dolarlık bir ortalama fiyat anlamına geliyor ve rezervi doldurmak için daha önce belirtilen 79 dolar veya daha düşük bir fiyattan petrol satın alma hedefini aşıyor.

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