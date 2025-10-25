ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 2 arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Ekim'de bir önceki haftaya göre 2 artarak 420'ye ulaştı.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 60 azaldı.

Öte yandan, perşembe gününü 65,82 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 65,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 61,64 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 61,79 dolar seviyesinde tamamlamıştı.