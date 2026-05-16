ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj faaliyetleri, Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık verilere göre bu hafta artış gösterdi. Aynı dönemde petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

PETROL SONDAJ KULESİ SAYISINDA ARTIŞ

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes verilerine göre, 9–15 Mayıs haftasında ABD'de aktif petrol sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya kıyasla 5 adet artarak 415 seviyesine yükseldi.

Buna karşın, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yıllık dönemde 50 adet azalmış durumda bulunuyor. Bu veri, uzun vadeli eğilimde üretim tarafında temkinli bir görünümün sürdüğüne işaret ediyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Hafta boyunca küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket izlendi. Brent petrolün varil fiyatı perşembe gününü 105,72 dolar seviyesinde tamamladıktan sonra cuma gününü 109,26 dolar seviyesine yükselerek kapattı.

Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) ise perşembe gününü 101,17 dolar seviyesinde tamamladıktan sonra cuma kapanışında 105,42 dolar seviyesine çıktı.