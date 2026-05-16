CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 arttı.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Mayıs 2026 11:02

ABD'de petrol sondaj faaliyetleri, Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık verilere göre bu hafta artış gösterdi. Aynı dönemde petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

PETROL SONDAJ KULESİ SAYISINDA ARTIŞ

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes verilerine göre, 9–15 Mayıs haftasında ABD'de aktif petrol sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya kıyasla 5 adet artarak 415 seviyesine yükseldi.

Buna karşın, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yıllık dönemde 50 adet azalmış durumda bulunuyor. Bu veri, uzun vadeli eğilimde üretim tarafında temkinli bir görünümün sürdüğüne işaret ediyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Hafta boyunca küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket izlendi. Brent petrolün varil fiyatı perşembe gününü 105,72 dolar seviyesinde tamamladıktan sonra cuma gününü 109,26 dolar seviyesine yükselerek kapattı.

Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) ise perşembe gününü 101,17 dolar seviyesinde tamamladıktan sonra cuma kapanışında 105,42 dolar seviyesine çıktı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Japonya’da toptan enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı Japonya’da toptan enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı 15 Mayıs 2026 09:19
Güney Kore’de tarihi ralli: Kospi 8 bin seviyesini gördü Güney Kore'de tarihi ralli: Kospi 8 bin seviyesini gördü 15 Mayıs 2026 09:19
Fed faiz artırımı beklentisi güçlendi: Tahvil piyasaları enflasyon riskini fiyatlıyor Fed faiz artırımı beklentisi güçlendi: Tahvil piyasaları enflasyon riskini fiyatlıyor 15 Mayıs 2026 09:15
Piyasalarda teknoloji rallisi bugün yerini satış baskısına bıraktı Piyasalarda teknoloji rallisi bugün yerini satış baskısına bıraktı 15 Mayıs 2026 09:10
Bir kilo altın kaç TL oldu? Bir kilo altın kaç TL oldu? 14 Mayıs 2026 16:40
ABD’de perakende satışlar Nisanda da arttı ABD'de perakende satışlar Nisanda da arttı 14 Mayıs 2026 16:34
ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı! Enflasyon baskısı yeniden gündemde ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı! Enflasyon baskısı yeniden gündemde 14 Mayıs 2026 16:07
Rus petrol ihracatı Nisan’da rekor kırdı: Gölge filo sevkiyatları zirveye ulaştı Rus petrol ihracatı Nisan’da rekor kırdı: Gölge filo sevkiyatları zirveye ulaştı 14 Mayıs 2026 14:42
ABD Hazine Bakanı’ndan Hürmüz yorumu: Çin’in çıkarı boğazın yeniden açılması ABD Hazine Bakanı’ndan Hürmüz yorumu: “Çin’in çıkarı boğazın yeniden açılması” 14 Mayıs 2026 14:09
ABD ordusuna bütçe açığı iddiası: Eğitim programlarını kısıtladı ABD ordusuna bütçe açığı iddiası: Eğitim programlarını kısıtladı 14 Mayıs 2026 11:41
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 14 Mayıs 2026 10:49
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 14 Mayıs 2026 10:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.367,6000 Değişim 272,76 Son veri saati:
Düşük 14265,67 Yüksek 14538,43
Açılış
45,5977 Değişim 0,1361 Son veri saati:
Düşük 45,4346 Yüksek 45,5707
Açılış
53,2744 Değişim 0,3113 Son veri saati:
Düşük 52,9412 Yüksek 53,2525
Açılış
6.644,8930 Değişim 221,020 Son veri saati:
Düşük 6607,408 Yüksek 6828,428
Açılış
111,1886 Değişim 11,9039 Son veri saati:
Düşük 110,9093 Yüksek 122,8132
Açılış
BİST En Aktif Hisseler