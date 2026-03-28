ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, 21-27 Mart 2026 haftasında bir önceki haftaya göre 5 azalarak 409'a geriledi. Bu veriler, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından açıklandı.

Son bir yıllık dönemde ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı toplamda 75 adet azalmış oldu.

Petrol fiyatları ise haftayı dalgalı geçirdi. Brent petrol perşembe gününü 101,89 dolardan kapatırken, cuma günü 105,32 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise perşembe günü 94,48 dolardan işlem görürken, cuma günü 99,64 dolar düzeyinde kapandı.

Analistler, sondaj kulelerindeki düşüşün arz endişeleri ile birleştiğinde petrol fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.