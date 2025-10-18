ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi

CANLI BORSA
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Oluşturma Tarihi 18 Ekim 2025 10:24

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Ekim'de bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 418'de sabit kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 64 azaldı.

Öte yandan perşembe gününü 61,06 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 61,29 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 57,54 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 57,46 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

