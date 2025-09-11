ABD’nin ticari ham petrol stokları beklentinin üzerinde arttı

CANLI BORSA
ABD’nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta piyasa beklentisinin üç katından fazla yükselerek yaklaşık 3 milyon 900 bin varil artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 11 Eylül 2025 09:16

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta 3 milyon 900 bin varil artarak 424 milyon 600 bin varile çıktı. Piyasa beklentisi, stokların yalnızca 1 milyon 250 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 405 milyon 200 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artışla 220 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

ÜRETİM REKOR SEVİYELERE YAKIN

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 30 Ağustos-5 Eylül haftasında 72 bin varil artarak 13 milyon 495 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 471 bin varil azalışla 6 milyon 27 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 1 milyon 139 bin varil düşüşle 2 milyon 745 bin varil oldu.

EIA'nın Eylül 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 440 bin varil olması bekleniyor.

