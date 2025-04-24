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Arz beklentisi Brent petrolün fiyatını düşürdü

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun haziranda üretimi artırma planları ve ABD ile Çin arasında uzlaşma sağlanabileceğine dair beklentiler etkili olurken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,21 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2025 09:42

Son Güncelleme Tarihi 24 Nisan 2025 09:52

Dün 67,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.04 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,09 düşerek 65,21 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,14 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun haziranda üretimi artırma planları ve ABD ile Çin arasında uzlaşma sağlanabileceğine dair beklentiler etkili oldu. OPEC+ üyesi 8 ülke, haziranda üretim planlarını görüşmek üzere 5 Mayıs'ta toplanacak.

Kazakistan, nisan ayının ilk iki haftasında petrol üretiminin mart ortalamasına göre yüzde 3 azaldığını ancak yine de üretimin OPEC+ kotasının üzerinde seyrettiğini bildirdi. Kazakistan Enerji Bakanı, üretim seviyelerine karar verirken OPEC+'nın çıkarları yerine ulusal çıkarlara öncelik vereceklerini belirterek, ülkenin kendi topraklarındaki bağımsız petrol şirketlerinin üretimini kısıtlayamayacağını ve gelecekteki üretimlerine zarar vereceği için kendi petrol sahalarını kapatmayacağını ifade etti.

Bu gelişmeler, arz yönlü baskıların artmasına ve fiyatların gerilemesine neden oldu.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile ABD arasındaki ticarette uygulanan yüzde 145'lik ithalat ve yüzde 125'lik ihracat tarifelerinin sürdürülebilir olmadığını söyledi. Bessent, iki ülke arasında müzakerelere başlanabilmesi için tarifelerin düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşına" ilişkin, "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Trump, şu anda birçok ülke ile gümrük ve ticaret anlaşmaları yapmak üzere aktif şekilde görüşmeler yaptıklarını, bu anlaşmaların ABD ve diğer ülkeler için "adil" olacağını dile getirerek, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 67,14 doların direnç, 59,06 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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