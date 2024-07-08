Ateşkes ihtimali petrol fiyatlarını düşürdü

Cuma günü 87,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 azalarak 86,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,66 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirecek ateşkes ihtimali etkili oluyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta İsrail ile Hamas arasındaki müzakereleri görüşmek üzere İsrailli heyetin yeniden Doha'ya gitmesine karar verdiği duyurulmuştu. Hamas tarafında ise grubun, İsrail saldırılarının tamamen durdurulması ve "kalıcı ateşkesin" diğer aşamalarda müzakere edilmesine yeşil ışık yakarak, Gazze'de ABD'nin aşamalı ateşkes planına onay verdiği iddia edildi.

Öte yandan, piyasa oyuncuları Karayipler'i etkisi altına alan Beryl Kasırgası'nın petrol arzını etkilerini yakından takip ediyor. Kasırga'dan dolayı ABD'de bazı limanların kapatılabileceği endişesi fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Limanların kapanması, ham ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını, rafinerilere petrol sevkiyatını ve bu tesislerden motor yakıtı teslimatını geçici olarak durdurabilir.

Haftaya düşüşle başlayan petrol fiyatları, nisandan bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. Fiyatların artışında, yaz sezonunda artan seyahatlerin küresel talebi de yükseltmeye devam edeceği beklentisi etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,49 ile 88,95 dolar aralığının direnç, 85,53 ile 84,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.