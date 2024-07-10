Ateşkes ihtimali petrol fiyatlarını düşürdü

Dün 85,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 84,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 80,99 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirecek ateşkes ihtimali etkili oluyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile Gazze Şeridi'nde ateşkes için devam eden çabaları ve esirlerin değişimine izin verecek ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini yoğunlaştıracak bir ateşkese ulaşma fırsatlarını görüştüğü bildirildi.

Abdulati ile Blinken arasındaki telefon görüşmesinde, Libya'daki durum ve Kızıldeniz ile Lübnan'ın güvenliği gibi diğer önemli bölgesel konularda koordinasyon ve istişarelere devam etmek üzere bir sonraki aşamada iletişimi sürdürme konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

İki bakan arasındaki görüşmeler, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes sağlanacağı ihtimalini güçlendiriyor ve arz endişelerini azaltarak fiyatları baskılıyor.

Bunun yanı sıra dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarını vurgulamasının ardından bankanın bu yıl faiz indirimine gitme ihtimalinin düşmesi de fiyatların düşüşünü destekledi.

Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 77'ye gerilerken kasımda faiz indirimine başlama ihtimali de yüzde 79 oldu. Bankanın olası bir faiz indiriminin ardından aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 96 ile fiyatlanıyor.

Yüksek faiz oranları, ABD dolarının diğer para birimlerine karşı değerini artırıyor ve diğer para birimlerini kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek petrol talebini olumsuz etkiliyor.

Ayrıca, ABD'nin Texas kıyılarına "kategori 1" şiddetinde ulaşan Beryl Kasırgası da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Kasırgadan dolayı ülkede bazı limanların kapatılabileceği endişesi petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklese de bölgedeki petrol ve gaz firmalarının dün operasyonlarına kaldığı yerden devam ettiği belirtildi.

Söz konusu gelişmeler, Beryl Kasırgası'nın Meksika Körfezi'ndeki petrol altyapısında kalıcı bir hasar bırakmayacağı düşüncelerini artırarak fiyatları düşürdü.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış öngörüsü, ülkede talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirerek fiyatların düşüşünü kısıtladı.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 1,92 milyon varil düşüşle beklentiyi aştığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 250,000 varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 85,49 ile 86,33 dolar aralığının direnç, 84,17 ile 83,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.