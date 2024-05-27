CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Avustralya, Ukrayna'ya enerji desteği sağlamayı planlamıyor

Avustralya, Ukrayna'ya enerji desteği sağlamayı planlamıyor

Avustralya, kömür yardımı talep eden Ukrayna'ya enerji desteği vermeyi düşünmediklerini belirtti.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2024 11:05

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2024 11:05

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Ukrayna'nın Canberra Büyükelçisi Vasyl Myroshnychenko'nun kömür yardımı talebinin ardından açıklama yaptı.

Avustralya'nın askeri destek sağlamaya odaklanmaya devam edeceğini kaydeden Marles, Ukrayna'ya kömür desteği sağlamanın ihtimal dahilinde olmadığını söyledi.

Myroshnychenko, Aralık 2023'te, Ukrayna'daki elektrik santrallerinin tamamının hasar aldığını ve ülkesinin enerji sorunuyla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, Avustralya'dan kömür desteği talep etmiş ve yakın zamanda bu talebini yinelemişti.

Avustralya, nisan ayında Ukrayna'ya yaklaşık 100 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapılacağını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
ABD’de tüketici güven endeksi yukarı yönlü revize edildi ABD'de tüketici güven endeksi yukarı yönlü revize edildi 24 Mayıs 2024 18:59
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 27 Mayıs 2024 10:17
Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı 27 Mayıs 2024 08:54
ABD’de dayanıklı mal siparişleri arttı ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı 24 Mayıs 2024 16:42
Yaptırımlar Rusya’da ihracat ve ithalatı etkiliyor Yaptırımlar Rusya'da ihracat ve ithalatı etkiliyor 24 Mayıs 2024 15:38
EPİAŞ’ta ilk gönüllü karbon kredisi alım-satımı gerçekleşti EPİAŞ'ta ilk gönüllü karbon kredisi alım-satımı gerçekleşti 24 Mayıs 2024 14:40
Altının gramı 2 bin 423 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 423 liradan işlem görüyor 24 Mayıs 2024 10:34
Talep endişeleri petrol fiyatlarını hareketlendirdi Talep endişeleri petrol fiyatlarını hareketlendirdi 24 Mayıs 2024 09:55
İngiltere’de perakende satışlar geriledi İngiltere'de perakende satışlar geriledi 24 Mayıs 2024 09:51
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? 24 Mayıs 2024 09:27
SEC’ten Ethereum kararı SEC'ten Ethereum kararı 24 Mayıs 2024 09:14
Fed üyesi Bostic: Enflasyonda ’endişe noktası’nı aşmadık Fed üyesi Bostic: Enflasyonda 'endişe noktası'nı aşmadık 24 Mayıs 2024 09:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,03
%0,2031
BORSA
1.000,91
%0,0913
ALTIN
999,14
%-0,0863
EURO
998,91
%-0,1091
DOLAR
1.005,14
%0,5144
BORSA
1.247,40
%24,7397
ALTIN
1.109,52
%10,9515
EURO
1.107,46
%10,7464
DOLAR
1.078,94
%7,8937
BORSA
1.321,37
%32,1374
ALTIN
1.137,48
%13,748
EURO
1.118,28
%11,8283
DOLAR
2.335,54
%133,5538
BORSA
2.232,42
%123,2422
ALTIN
1.757,71
%75,7714
EURO
1.713,45
%71,3446
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler