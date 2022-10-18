Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır erken saatlerde %0,8 düştükten sonra TSİ 07.58'de sabit işlem görerek 7.565 dolar/tondan işlem gördü. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Kasım vadeli bakır kontratı %0,8 düşüşle 62.690 yuan/tondan (8.716 dolar) işlem gördü.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Komünist Parti Kongresi'nde, Çin'in koronavirüsün yayılmasını önlemek için kapanmaları ve hareket kısıtlamalarını içeren sıfır Covid politikasının geçerliliğini yineledi. Bazı piyasa katılımcıları ekonomiyi desteklemek için kısıtlamaların gevşetileceğini ummuştu.

Analistler, yavaşlayan ekonomik büyüme ve Çin'in Covid-19 politikası konusundaki endişelerinin, temel talep riskleri olmaya devam ettiğini belirtti.

LME'de alüminyum %0,8, kurşun %0,8 ve çinko %0,2 arttı.