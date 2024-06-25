Bakır fiyatları istikrar kazandı

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) gösterge bakır, TSİ 1245'te %0,1 artışla metrik ton başına 9.673 $ seviyesindeydi. Spekülatif alımların fiyatları 20 Mayıs'ta 11.100 doların üzerine çıkarmasından bu yana %13 düştü.

Tüccarlar, diğer para birimlerine sahip olanlar için metalleri daha ucuz hale getiren daha yumuşak bir dolarla fonlar tarafından yapılan bazı alımların bakır fiyatlarını yükseltmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Ancak Çin'in imalat sektöründeki durgunluk ve bakır ile diğer endüstriyel metallere yönelik kırılgan talep nedeniyle fiyatların Çin'den yeni ekonomik veriler gelene kadar 9.500-9.900$ aralığında seyretmesi bekleniyor.

Bir metal tüccarı, "Çin hikayesi düşüş yönünde, Çin teşvikleri işe yaramıyor, yeterli değil ve emlak piyasası çok az iyileşme belirtisi gösteriyor," dedi. "Stoklar da hissiyat üzerinde baskı yaratıyor."

LME onaylı depolardaki bakır stokları 16 Mayıs'tan bu yana %67 artışla 172.850 ton ile son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve bu metalin büyük kısmı Çin'den geliyor.

Stok fazlası işaretleri, üç aylık kontrat üzerinden nakit bakır iskontosunun ton başına 150 dolara yaklaşarak rekor seviyelere çıkmasına neden oldu.

Bu arada, Şanghay'ın gümrüklü depolarında bakır stokları son bir yılın en yüksek seviyesi olan 92.800 tona yakın seyrediyor.

Zayıflık, Çin'in bakır ithalatına olan talebini yansıtan Yangshan bakır primine de yansıyor. Bu rakam Mayıs ayından bu yana sıfır ya da sıfırın altında seyrediyor.

Bununla birlikte, gelecekteki kıtlık tahminlerinin bakır fiyatlarını muhtemelen rekor seviyelere çıkarması bekleniyor.

Saxo analisti bir notunda, "Uzun vadeli temeller, elektrikli araçlar, şebeke altyapısı ve yapay zeka veri merkezlerinden gelecek güçlü bakır talebini desteklerken, üretim talebi karşılamakta zorlanabilir" dedi.

Diğer metallerde, alüminyum çok az değişerek ton başına 2.504$, çinko %1 artışla 2.873$, kurşun %0,7 düşüşle 2.168$, kalay %0,1 artışla 32.795$ ve nikel %0,8 düşüşle 17.180$ oldu.