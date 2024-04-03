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Biden LNG ihracat onaylarını yeniden başlatabilir

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya yardım paketinin Kongre'den geçmesi için sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı için durdurulan onayları yeniden başlatabilir.

Oluşturma Tarihi 03 Nisan 2024 08:46

Son Güncelleme Tarihi 03 Nisan 2024 08:46

Beyaz Saray'dan kaynaklara dayandırılan habere göre, Başkan Joe Biden Ukrayna'ya yardım paketinin Kongre'den geçmesi için sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı için durdurulan onayların yeniden başlatmaya sıcak bakıyor.

Biden, Ocak ayı sonlarında, süper soğutulmuş yakıtın ihracatı için bekleyen ve gelecekteki başvuruların onaylarını durdurmuştu.

Cumhuriyetçi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Fox News'e yaptığı açıklamada, Biden'ın LNG ihracat onaylarını durdurmasının, partisinin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesi için yeni bir yardım paketini desteklemesini kolaylaştırabileceğini öne sürdü.

Doğal gaz üretimi ve LNG projeleri açısından zengin bir eyalet olan Louisiana'dan Johnson, "Vladimir Putin'in oradaki savaş çabalarını boşa çıkaracak doğal gaz ihracatına sahip olmak istiyoruz" dedi.

Beyaz Saray kaynaklarına göre, Ukrayna'ya yardımı ilerletmek için duraklamanın tersine çevrilmesi Beyaz Saray için tolere edilebilir, çünkü duraklamanın yakın vadeli LNG ihracatı üzerinde bir etkisi yok. Temsilciler Meclisi'ndeki sertlik yanlısı muhafazakârların olası bir Ukrayna oylamasına karşı öfkelerini yatıştırmak için Johnson'dan daha fazlasını istemeleri ve bunun da müzakereleri zorlaştırması muhtemel.

Bir Beyaz Saray sözcüsü ise haberin "doğru olmadığını" söyledi ve yönetimin, Başkan'ın Cumhuriyetçilerin ABD Senatosundan geçen 95 milyar dolarlık iki partili ulusal güvenlik anlaşmasını geçirmesini istediği yönündeki kamuoyu önündeki duruşunu yineledi.

Sözcü, "Başkan, tüketiciler ve toplumlar üzerindeki ekonomik ve iklimsel etkileri değerlendirmek üzere LNG ihracat lisanslarının bekleyen ek onaylarının durdurulmasını desteklemektedir" dedi.

ABD geçen yıl dünyanın en büyük LNG ihracatçısı oldu ve on yıl sona ermeden, halihazırda onaylanmış projelerle LNG ihraç kapasitesinin iki katına çıkması bekleniyor.

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