BofA: Bu yıl daha zayıf bir Japon yeni olası

BofA Global Research'ün iki stratejistine göre bu yıl daha zayıf bir Japon yeni ve daha yüksek JGB getirileri olası. Stratejistlere göre, daha zayıf bir yenin etkenleri arasında Japonya'dan çıkışların hızlanması ve iki BOJ faiz artışından sonra hala düşük olan reel JGB getirisi yer alıyor.

Daha yüksek JGB getirileri için faktörler arasında, daha fazla BOJ faiz artışını desteklemek için daha zayıf bir yen ve artan yerel enflasyon beklentileri yer alıyor.

BofA, 2025 sonu USD/JPY tahminini 160,00'dan 165,00'a ve 10 yıllık JGB getiri projeksiyonunu %1,40'tan %1,65'e yükseltti.

USD/JPY %0,45 artışla 151,08 seviyesinde; 10 yıllık JGB getirisi ise 0,5 baz puan artışla %1,390 seviyesinde.