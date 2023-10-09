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Boru hattındaki sızıntı doğal gaz fiyatlarını yükseltti

Finlandiya ile Estonya'nın doğal gaz dağıtım şebekelerini birbirine bağlayan boru hattında sızıntı tespit edilmesinin ardından Avrupa'da vadeli doğal gaz fiyatları yükseldi.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2023 15:29

Son Güncelleme Tarihi 09 Ekim 2023 15:29

Finlandiya ile Estonya'ya denizin altında birbirine bağlayan boru hattındaki sızıntının, bir yıl önce deniz altındaki Kuzey Akım doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamalara benzer olabileceği endişeleri gaz fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

Hollanda TTF'de Kasım teslimi doğal gaz fiyatı yüzde 7,25 artışla 41 euro seviyesinden işlem görüyor.

Doğal gaz fiyatının artmasında, hafta sonu Hamas tarafından İsrail'e yapılan saldırının ardından yükselen ham petrol fiyatları da etkili oldu.

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