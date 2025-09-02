Brent petrolde arz endişesi sürüyor

Dün 68,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 68,35 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,73 dolardan işlem gördü.

JEOPOLİTİK GERİLİM ETKİLİ

Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna hattında devam eden gerilim ve Suudi Arabistan ile Irak'ın devlet şirketlerinin, AB yaptırımları kapsamında Rus enerji devi Rosneft'in Hindistan'daki iştiraki Nayara Energy'ye satışlarını durdurduğuna ilişkin haberlerin arz endişelerini artırmasıyla yükseldi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox News'e yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerde söylediği şeylerin tam tersini yaptığını ve "utanç verici bir şekilde bombardıman kampanyasını artırdığını" söyledi.

Bu kapsamda Ukrayna'ya yönelik bombardımanlarını sürdüren Rusya'ya yeni yaptırımları değerlendirdiklerini belirten Bessent, "Başkan (Donald) Trump ile birlikte tüm seçenekler masada ve bunları bu hafta çok yakından inceleyeceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin ile yaptığı zirvenin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması konusunda ilerleme sağlanıp sağlanamayacağını "iki hafta içinde" öğreneceğini söylemiş, Moskova'ya yönelik olası yaptırımlara da işaret etmişti.

Rusya-Ukrayna çatışmalarının devam etmesi halinde Washington yönetiminin yeni yaptırımlar uygulayabileceğine ilişkin beklentiler, arz endişelerini derinleştirerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ARZ ENDİŞELERİ VE FED KARARLARI KRİTİK

Ayrıca, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Suudi Aramco ile Irak'ın ulusal petrol pazarlama şirketi SOMO'nun, AB yaptırımları kapsamında Rosneft'in Hindistan'daki iştiraki Nayara Energy'ye petrol satışlarını durdurduğu haberleri de fiyatların yükselişini destekledi.

Veri analitik şirketi Kpler ve Londra Menkul Kıymetler Borsası'ndan elde edilen verilere göre, Nayara Energy, her ay ortalama 2 milyon varil Irak ve 1 milyon varil Suudi ham petrolü tedarik ederken ağustosta her iki kaynaktan da sevkiyat almadı.

Söz konusu gelişme piyasa oyuncularının arz endişelerini artırarak yukarı yönlü fiyat hareketlerini destekliyor.

Bunun yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Bankanın 17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puan indirime gitmesi yüzde 90 ihtimalle fiyatlanıyor. Yıl sonuna kadar bankanın toplamda 2 kez 25'er baz puanlık indirime gitmesi beklenirken ikinci faiz indirimi için ise aralık ayı öne çıkıyor.

Uzmanlar, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirim patikasına ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini belirtiyor. Düşük faiz ortamının ekonomik büyümeyi teşvik edeceği ve petrol talebini artıracağı değerlendiriliyor.

Öte yandan, OPEC ve OPEC+ üyesi 8 ülkenin üretimi artıracağı beklentisi fiyatların yükselişini sınırlıyor. Grup, bu hafta sonu üretim ve piyasa koşullarını değerlendirmek üzere toplanacak. Olası bir üretim artışı kararına dair beklentiler, piyasalarda arz fazlası endişelerini güçlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,54 doların direnç, 61,60 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.