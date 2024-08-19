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Brent petrolde Çin endişesi yaşanıyor

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talebin zayıflayacağına dair endişeler petrol fiyatlarının düşüşünde etkili olurken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,41 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 19 Ağustos 2024 09:24

Son Güncelleme Tarihi 19 Ağustos 2024 09:25

Cuma günü 81,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,68 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 azalarak 79,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 75,23 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talebin zayıflayacağına dair endişeler petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor. Uzmanlar, Çin'e yönelik ekonomik büyüme beklentilerini düşürürken bu durum ülkede talebin de yavaşlayacağına dair endişeleri artırdı.

Geçen hafta Çin'den gelen veriler, yeni ev fiyatlarının dokuz yılın en hızlı düşüşünü sergilediğini, sanayi üretiminin yavaşladığını ve işsizliğin artmasıyla birlikte ekonominin temmuzda ivme kaybettiğini gösterdi. Verilere göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 5,1 artışla öngörülerin altında kalırken, işsizlik oranı ise yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes ihtimalinin piyasalardaki arz endişelerini hafifletmesi de fiyat düşüşünde etkili oluyor.

Ara bulucular İsrail ve Hamas arasında bir anlaşmaya varmak için uzun süredir çaba gösteriyor. Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması amacıyla geçen hafta düzenlenen müzakereler sonuç vermedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunu görüşmek üzere dün İsrail'e gitti. ABD Başkanı Joe Biden dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin hala mümkün olduğuna inandığını belirterek, "Görüşmeler hala devam ediyor. Pes etmiyoruz." dedi.

Brent petrolde teknik olarak 79,71 ile 80,25 dolar aralığının direnç, 79,17 ile 78,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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