Brent petrolde endişeler sürüyor

Petrol fiyatlarında düşüşte, ABD ekonomisine yönelik endişeler ve petrol stoklarına ilişkin karışık veriler etkili olurken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,30 dolardan alıcı buluyor.

Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2025 10:11

Son Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2025 10:50

Dün 68,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.57 itibarıyla yüzde 0,37 azalarak 67,30 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 63,39 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ekonomisine yönelik endişeler ve petrol stoklarına ilişkin karışık veriler etkili oldu.

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve istihdam üzerindeki risklerin sürdüğüne dikkati çekmesi ise piyasalarda risk iştahını törpüledi.

Powell, basın toplantısında, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin artmasıyla risk dengesinin değiştiğini, bu doğrultuda daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım atmanın uygun olduğuna karar verdiklerini belirtti. Powell, "Kısa vadede, enflasyon riskleri yukarı yönlü, istihdam riskleri ise aşağı yönlü, bu zorlu bir durum." ifadesini kullandı.

ABD'de açıklanan son veriler, tüketici fiyatlarındaki artışın hızlandığını, iş gücü piyasasında ise zayıflama görüldüğünü ortaya koymuştu. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.

ABD'de tarım dışı istihdam ise ağustosta 22 bin kişi artışla beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıkmıştı.

Uzmanlar, düşük faiz oranları genellikle petrol talebini artırarak fiyatları yukarı yönlü desteklediğini ancak Fed'in son adımı ile bu yıl içinde iki faiz indiriminin daha yapılacağı beklentisinin piyasalar tarafından zaten fiyatlandığına dikkati çekti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta artış beklentisinin aksine 9 milyon 300 bin varil düşüş kaydetti. ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azaldı.

Stoklardaki düşüş, artan ihracattan kaynaklandı. Ülkenin ham petrol ihracatı günlük 2 milyon 532 bin varil artarken ithalatı günlük 579 bin varil azaldı.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, stoklardaki büyük düşüşün rafineri üretimindeki yavaşlamaya rağmen gerçekleştiğini belirterek, "Bunun başlıca nedeni ihracatın yükselmesi. İhracat günlük 5 milyon varilin üzerine çıkarak Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı." bilgisini paylaştı. Hynes, ürün stoklarındaki artışa da dikkati çekti.

Bu durum, dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisinde arz fazlası ve zayıf talep endişelerine yol açtı.

Brent petrolde teknik olarak 66,90 doların direnç, 61,50 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

