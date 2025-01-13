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Brent petrolde küresel arz endişesi yaşanıyor

Petrol fiyatlarının yükselişinde, ABD'nin Rus petrol üretici ve ihracatçı şirketlerine yönelik aldığı yeni yaptırım kararının küresel arz endişelerini artırması etkili oluyor. Karar sonrası petrol fiyatları Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,65 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2025 09:44

Son Güncelleme Tarihi 13 Ocak 2025 09:52

Cuma günü 80,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,8 artarak 80,65 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,21 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, ABD'nin Rus petrol üretici ve ihracatçı şirketlerine yönelik aldığı yeni yaptırım kararının küresel arz endişelerini artırması etkili oluyor. Karar sonrası petrol fiyatları Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Hazine Bakanlığı, cuma günü Rusya'nın 2 büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı olan Gazprom Neft ve Surgutneftegas ile bunların iştiraklerinin yanı sıra Rusya merkezli 30'dan fazla petrol sahası hizmet sağlayıcısının da yaptırım listesine eklendiğini açıkladı. Gazprom Neft ve Surgutneftegas, Rusya'nın toplam petrol ihracatında yaklaşık yüzde 20 paya sahip.

Açıklamada, İngiltere'nin de Gazprom Neft ve Surgutneftegas'ı yaptırıma tabi tuttuğu bildirildi.

Ayrıca, açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi ve ihracatıyla ilgili faaliyet gösteren yaklaşık 80 kuruluş ve kişi ile "gölge filo" olarak adlandırılan, Rus petrolünü taşıyan ve şeffaf olmayan ticaret yapan gemilerin de yaptırım listesine alındığı ifade edildi. Rusya merkezli filo operatörlerine ait petrol tankerleri dahil toplam 183 geminin yaptırım listesine eklendi.

Buna karşılık, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rus petrol üretici ve ihracatçı şirketlerine yönelik yaptırım kararına yanıt verileceğini bildirdi. Açıklamada, Rusya'nın buna yanıt vereceği vurgulanarak, "Washington'ın düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacak ve dış ekonomik stratejimizde dikkate alınacak." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Japonya, Rusya-Ukrayna Savaşı gerekçesiyle Rusya'dan 11 kişi, 29 kuruluş ve 3 bankaya yaptırım uyguladı.

Brent petrolde teknik olarak 81,05 doların direnç, 70,23 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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