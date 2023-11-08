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Brent petrolde "küresel" etki sürüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,66 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 08 Kasım 2023 10:41

Son Güncelleme Tarihi 08 Kasım 2023 10:41

Dün 85,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 81,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,29 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar ay başından bu yana yaklaşık yüzde 6 düştü. WTI ise aynı dönemde yüzde 4 geriledi. Yavaşlayan ekonomik aktivitenin küresel talebi olumsuz etkileyeceği beklentisi ve devam eden İsrail-Filistin çatışması, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 81,27 dolara gerileyerek 24 Temmuz'dan bu zamana kadarki en düşük seviyesini gördü.

Dünya genelinde artan resesyon endişeleri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Dün, ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artırımını desteklemeye açık olduklarını ifade etti.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'de ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin zayıf olduğuna dikkati çekti. IMF'nin açıklamasında, "Orta vadede, üretkenlikteki zayıflık ve nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan ters rüzgarlar nedeniyle büyümenin 2028 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık yüzde 3,5'e düşeceği öngörülüyor." ifadesine yer verildi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin düştüğüne ilişkin veriler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 11 milyon 900 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 300 bin varil düşeceği yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 81,71 ile 81,83 dolar aralığının direnç, 81,23 ile 81,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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