CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolde OPEC hareketliliği sürüyor

Brent petrolde OPEC hareketliliği sürüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,66 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2024 09:59

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2024 09:59

Cuma günü 84,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 83,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,97 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, İsrail-Filistin savaşında ateşkes anlaşması olabileceğine yönelik haber akışı ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintilerini haziran sonuna kadar uzatacaklarını açıklaması nedeniyle yüksek oynaklık gösteriyor.

Mısır, Katar, Hamas hareketi ve ABD'nin katılımıyla Kahire'de yürütülen Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakereler devam ederken, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan büyük acılardan dolayı acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararının ardından artan arz endişeleri fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilisinin dün yaptığı açıklamada, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde petrol üretiminde gönüllü günlük 1 milyon varillik kesintinin haziran sonuna uzatıldığını ve günlük 9 milyon varil üretim yapılacağını bildirdi.

Aynı dönemde, Irak günlük 220 bin varil, Birleşik Arap Emirlikleri 163 bin varil, Kuveyt 135 bin varil, Kazakistan 82 bin varil, Cezayir 51 bin varil ve Umman da 42 bin varil gönüllü üretim kesintisi yapacağını açıkladı.

Rusya ise gönüllü petrol üretim ve ihracat kısıntılarını aşamalı olarak 3 ay daha uzattığını ve haziran sonuna kadar toplam günlük 471 bin varil kesinti yapacağını duyurdu.

Söz konusu ülkelerin gönüllü kesintilerini duyurmasının ardından OPEC tarafından yapılan açıklamada, bu kesintilerin belirtilen 3 aylık dönemin bitiminde piyasa koşullarına göre kademeli olarak azaltılacağı belirtildi.

Brent petrolde teknik olarak 83,87 ile 84,18 dolar aralığının direnç, 83,36 ile 83,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Fitch ABD’nin kredi notunu teyit etti Fitch ABD'nin kredi notunu teyit etti 02 Mart 2024 09:01
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 02 Mart 2024 10:34
Çin ABD’nin elektrikli otomobillere yönelik soruşturmasına tepki gösterdi Çin ABD'nin elektrikli otomobillere yönelik soruşturmasına tepki gösterdi 02 Mart 2024 09:41
New York Community Bank’ın kredi notu düşürüldü New York Community Bank'ın kredi notu düşürüldü 02 Mart 2024 09:03
Goldman Sachs ECB faiz indirimi beklentisini değiştirdi Goldman Sachs ECB faiz indirimi beklentisini değiştirdi 01 Mart 2024 16:15
Euro Bölgesi enflasyonu ECB’nin faiz indirimi olasılığını sonlandırdı Euro Bölgesi enflasyonu ECB'nin faiz indirimi olasılığını sonlandırdı 01 Mart 2024 16:07
ABD Hazine Bakanı Yellen: G7 Rus varlıkları konusunda uzlaşmaya çalışıyor ABD Hazine Bakanı Yellen: G7 Rus varlıkları konusunda uzlaşmaya çalışıyor 01 Mart 2024 15:50
Küresel karbon salınımı rekor seviyeye yükseldi Küresel karbon salınımı rekor seviyeye yükseldi 01 Mart 2024 15:45
Euro Bölgesinde sıkı iş gücü piyasası gevşek para politikasını engellemez Euro Bölgesinde sıkı iş gücü piyasası gevşek para politikasını engellemez 01 Mart 2024 15:42
Avro Bölgesi’nde işsizlik ocakta geriledi Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta geriledi 01 Mart 2024 14:09
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu 01 Mart 2024 13:57
ABD’li satın alma yöneticisi Kanalosh: Türkiye inovasyon üretiminde başarılı ABD'li satın alma yöneticisi Kanalosh: Türkiye inovasyon üretiminde başarılı 01 Mart 2024 11:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,95
%0,2946
EURO
1.001,59
%0,1591
DOLAR
1.000,09
%0,0088
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.087,17
%8,7165
EURO
1.087,42
%8,7422
DOLAR
1.082,75
%8,2752
ALTIN
970,45
%-2,9555
BORSA
1.114,57
%11,4566
EURO
1.098,05
%9,8046
DOLAR
1.146,97
%14,6965
ALTIN
1.049,79
%4,9791
BORSA
1.722,31
%72,2307
EURO
1.682,44
%68,2438
DOLAR
1.937,76
%93,7762
ALTIN
1.729,03
%72,9033
BORSA
BİST En Aktif Hisseler