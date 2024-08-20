Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor

Dün 79,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 azalarak 77,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,06 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da süren çatışmaların ateşkesle sonlanabileceği ihtimaline bir adım daha yaklaşıldığı haberleri etkili oluyor. Orta Doğu'da ateşkes ihtimali, piyasalardaki arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunu görüşmek üzere haftasonu İsrail'e gitmişti. Blinken, dün yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yeni bir öneriyi kabul ettiğini söyledi. Buna karşın Hamas teklifin Netanyahu'nun koşullarını karşıladığını ve İsrail'in çıkarlarına uygun olduğunu ifade etti.

Blinken, bir sonraki adımda Hamas ve israil'in ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda bir araya gelerek taahhütleri nasıl uygulayacakları konusunda bir karara varıp süreci tamamlamaları gerektiğini dile getirdi.

İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varmak için uzun süredir çaba gösteren ara bulucular geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmişti. Bu hafta yetkililerin müzakereler için Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanması bekleniyor.

Ayrıca, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomisinde yavaşlamaya işaret eden veriler ülkede talebin de yavaşlayacağına dair endişeleri artırarak fiyatlarda etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,06 ile 79,16 dolar aralığının direnç, 76,83 ile 75,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.