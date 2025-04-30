Brent petrolde talep endişeleri yaşanıyor

Dün 64,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,68 azalarak 62,57 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın iki büyük petrol tüketicisi arasındaki ticaret savaşının yol açtığı talep endişeleri ve piyasalarda artan arz fazlası beklentileri etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da birçok ticaret ortağından ithal edilen ürünlere ek vergi uygulayacağını açıklamasının ardından düşüşe geçen petrol fiyatları, Çin'den gelen misilleme adımının ardından 9 Nisan'da son dört yılın en düşük seviyesini test etti.

Son haftalarda müzakere sürecine dair atılan karşılıklı adımlar piyasalarda sınırlı bir iyimserlik yaratsa da sık değişen tarife söylemleri, ekonomik aktivitenin uzun vadede yavaşlama eğilimine gireceğine yönelik endişeleri ortadan kaldırmadı.

Talep görünümündeki olumsuzlukların arz fazlası endişeleriyle birleşmesi, petrol fiyatlarını Kasım 2021'den bu yana en sert aylık düşüşe yönlendirdi. Brent ve WTI ham petrolün varil fiyatlarında yüzde 16'yı aşan bir değer kaybı yaşanıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin üretim artışına devam edeceği beklentisi piyasalardaki arz fazlalığı endişelerini besliyor. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan 8 ülkenin, üretim miktarını belirlemek üzere 5 Mayıs'ta toplanması planlanıyor.

Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmeleri ve ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerin jeopolitik gerilimleri azaltması da fiyatlardaki seyirde etkili oluyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 760 bin varil arttığını bildirdi. Söz konusu artış, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talep endişelerini besleyerek fiyatları aşağı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) gün içerisinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,67 doların direnç, 60,11 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.