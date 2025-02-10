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Brent petrolde Trump endişesi devam ediyor

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yeni gümrük vergisi tehdidine rağmen haftanın ilk işlem gününde yükseldi. Küresel ekonomik büyümeyi ve enerji talebini olumsuz etkileyebilecek bu adım, piyasalarda endişeye neden olurken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,86 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2025 09:56

Son Güncelleme Tarihi 10 Şubat 2025 10:24

Cuma günü 74,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 74,53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 74,86 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,16 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yeni gümrük vergisi tehdidine rağmen haftanın ilk işlem gününde yükseldi. Küresel ekonomik büyümeyi ve enerji talebini olumsuz etkileyebilecek bu adım, piyasalarda endişeye neden oldu.

Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu. Ayrıca Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi. Bu hafta için ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, Trump'ın açıklamalarının piyasalarda, ticaret savaşının tırmanacağına dair endişeleri beslediğini belirterek, ABD'nin korumacı ticari politikasının ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceğini kaydetti. Bu karar, küresel ticaret politikalarında yeni bir gerilim yarattı. Üç haftadır düşüş yaşanan petrol fiyatları, bu hafta yükselişe geçti.

Öte yandan, Trump, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi getirdiğini açıklamıştı. Çin'in ABD'ye yönelik misilleme tarifeleri bugün yürürlüğe girerken, Pekin ve Washington arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanamadı. Petrol ve doğal gaz tüccarları, ABD'nin ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı için Çin'den muafiyet talep ediyor.

Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna savaşını sona erdirmek için Rusya ile ilerleme kaydettiğini belirtti ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerine dair ayrıntı vermedi.

ABD yönetimi, geçen hafta İran ham petrolünün Çin'e gönderilmesini kolaylaştırdığı gerekçesiyle uluslararası bir şebekeye yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Trump, "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden devreye sokan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. ABD Hazine Bakanlığı, İran'dan Çin'e milyonlarca varil petrol taşıyan bazı kişi ve tankerleri hedef alan yeni yaptırımları yürürlüğe koydu.

Aynı zamanda, Fed'in yayımladığı Para Politikası Raporu, petrol piyasalarında belirsizlik yarattı. Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye düşürme kararlılığı ve faiz politikalarına yönelik sinyaller, petrol fiyatlarını etkileyebilir. Olası faiz artırımları doların güçlenmesine ve petrol talebinin azalmasına yol açabilirken, faiz indirimi ihtimali fiyatları yukarı çekebilir. Uzmanlar, Fed'in kararlarının piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,06 doların direnç, 72,61 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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