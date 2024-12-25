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Brent petrole yılbaşı arası

Petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Oluşturma Tarihi 25 Aralık 2024 10:10

Son Güncelleme Tarihi 25 Aralık 2024 10:10

Salı günü 72,96 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,58 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise gün sonunda 70,10 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta petrol fiyatları, ABD'de beklenenden düşük gelen enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed), politika faizinde gevşemenin devam edeceği yönündeki beklentiyi desteklemesi ve yeni dönemde küresel ekonomideki hareketliliğin petrol talebini de artıracağı beklentisiyle 74 doların üzerine çıkmıştı.

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