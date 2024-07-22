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Brent petrolde ABD etkisi sürüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,89 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 22 Temmuz 2024 10:12

Son Güncelleme Tarihi 22 Temmuz 2024 10:16

Cuma günü 85,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artarak 82,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 78,82 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün adaylıktan çekildiğini duyurması ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklaması üzerine dolarda görülen zayıflama etkili oldu.

Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor. ABD dolar endeksi sabah saatlerinde yüzde 0,10 azalışla 104,30 oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına ilişkin tahminler de dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik hareketliliğin artacağı beklentisini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell hafta sonu yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" belirtti.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in ekonomisine dair endişeler fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlamaya devam ediyor.

Çin ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 ile beklentilerin altında büyüme kaydetmesi, ülkenin petrol talebine ilişkin endişelere yol açarak fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

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