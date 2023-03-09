Dün 83,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 82,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,69 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş ve Çin'in talebine yönelik olumlu beklentilerin, ABD faiz oranlarındaki artışın ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve petrol tüketimini azaltacağı yönündeki endişeleri dengelemesiyle karışık seyrediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalarak 478 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 100 bin varil düşüşle 238 milyon 100 bin varile geriledi.

Ülkenin ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan düşüş, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi.

Ancak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada bankanın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini belirtmişti.

Powell, verilerin bütününün daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu göstermesi halinde faiz artışlarının hızını artırmaya hazır olduklarını yineleyerek, "Bu konuda alınmış bir karar olmadığını vurguluyorum." değerlendirmesini yapmıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 500 bin ila 600 bin varil arasında artacağını öngördüklerini açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 82,71 ile 82,79 dolar aralığının direnç, 82,59 ile 82,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.