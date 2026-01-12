Brent petrolün varili 63,15 dolar

CANLI BORSA
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 63,15 dolardan işlem görüyor.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2026 09:41

Cuma günü 63,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,74 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 63,15 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,04 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin güçlü seyrini koruması ve ABD'nin Latin Amerika merkezli adımlarının küresel arz endişelerini artırmasıyla yükseldi.

Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin sürmesi, dolar üzerinde baskı oluşturarak emtia fiyatlarını desteklerken Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasalardaki belirsizliği artırdı. Powell, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesine ilişkin süreç kapsamında kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Söz konusu tehdidin, Fed'in para politikası kararlarıyla bağlantılı olduğunu savundu.

Faiz oranlarının siyasi baskıdan bağımsız şekilde, ekonomik koşullar ve verilere dayanarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Powell'ın açıklamaları, Fed'in bağımsızlığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela ve Küba merkezli adımlarının küresel petrol arzına yönelik risk algısını artırması da petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da düzenlediği askeri operasyon, küresel petrol piyasalarında arz güvenliğine yönelik endişeleri canlı tutuyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı ve ülkenin petrol varlıklarını ABD yönetiminin "yöneteceğini" açıkladı. Trump, daha sonra Truth Social hesabından kendisini "Venezuela'nın geçici başkanı" olarak gösteren bir görsel paylaştı.

Trump yönetiminin Venezuela'nın petrol sektörüne yönelik söylemleri piyasalarda belirsizliği artırırken Trump, petrol ve doğal gaz şirketlerinin ülkede en az 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını öne sürdü. Ancak ExxonMobil Üst Yöneticisi Darren Woods, geçmişte yaşanan kamulaştırmaları hatırlatarak Venezuela'yı "yatırım yapılamaz" olarak nitelendirdi. Woods, şirketin ülkedeki varlıklarına iki kez el konulduğunu ifade etti.

Trump ise ExxonMobil'in bu tutumundan rahatsızlık duyduğunu belirterek, şirketin gelecekte ABD destekli projelerin dışında bırakılabileceğini söyledi.

Bölgedeki gerilimi artıran bir diğer gelişme de Trump'ın, Venezuela'dan Küba'ya petrol ve finansal desteğin sona erdiğini açıklaması oldu. Trump, Küba'ya artık "sıfır" petrol ve para gönderileceğini duyurdu. Küba'yı yeni bir anlaşma yapmaya çağıran Trump, aksi halde daha sert adımlar atılabileceği uyarısında bulunarak, ülkeyi yönetiminin olası gelecekteki hedefleri arasında gösterdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise ülkesinin yaşadığı ekonomik sıkıntıların, ABD'nin uzun yıllardır uyguladığı yaptırımlardan kaynaklandığını belirtti. Diaz-Canel, Küba'nın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu vurguladı. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de Venezuela'dan güvenlik hizmetleri karşılığında maddi ya da parasal destek alınmadığını kaydederek, Küba'nın petrol ithalatında egemen kararlar aldığını ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 64,08 dolar direnç, 58,75 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

