CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolün varili 64,47 dolar

Brent petrolün varili 64,47 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 64,47 dolardan işlem görüyor.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Ocak 2026 09:55

Dün 65,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,94 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 64,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,33 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Kazakistan'dan arzın yeniden başlayacağına yönelik beklentilerin etkisiyle geriledi.

Kazakistan'ın en büyük petrol sahası olan Tengiz'de üretimin yeniden başlatılacağına yönelik açıklamalar, arzın sıkılaşacağına dair beklentileri zayıflattı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, yangın ve elektrik kesintisi nedeniyle duran üretimin yeniden başlayacağını duyurdu. Kazakistan'ın ana ihracat hattını işleten Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) da Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki terminalinde bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yükleme kapasitesinin yeniden tam seviyeye çıkarıldığını bildirdi.

Ancak, ABD'de etkili olan şiddetli kış koşullarının üretim ve rafineri faaliyetlerini aksatması ve ABD-İran hattındaki jeopolitik gelişmeler fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Son günlerde İran kaynaklı jeopolitik risklerin artmasıyla yükseliş eğilimi gösteren petrol fiyatları, ABD genelinde etkili olan yoğun kar fırtınasının hafta sonu itibarıyla günlük yaklaşık 2 milyon varile kadar üretimi devre dışı bırakabileceği beklentisiyle destek bulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise, geçen hafta yaptığı açıklamada İran yönüne doğru deniz unsurlarının sevk edildiğini duyurmuş, ancak bu gücün kullanılmasını gerektirecek bir durum oluşmamasını umduğunu ifade etmişti. Konuşlanmanın, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleştiği kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 66,29 dolar direnç, 59,71 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

İlginizi Çekebilir
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 26 Ocak 2026 10:05
Brent petrolün varili 65,49 dolar Brent petrolün varili 65,49 dolar 26 Ocak 2026 10:04
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 26 Ocak 2026 09:49
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 26 Ocak 2026 09:31
Kanada’dan Çin açıklaması: Ticaret anlaşması gündemimizde yok Kanada'dan Çin açıklaması: Ticaret anlaşması gündemimizde yok 26 Ocak 2026 08:39
Altının kilogram fiyatı 7 milyon liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 7 milyon liraya yükseldi 23 Ocak 2026 16:38
Fransa’da 2026 bütçe tasarısının gelirlere ilişkin kısmı onaylandı Fransa'da 2026 bütçe tasarısının gelirlere ilişkin kısmı onaylandı 23 Ocak 2026 15:54
Avro Bölgesi’nde özel sektör üretimi arttı Avro Bölgesi'nde özel sektör üretimi arttı 23 Ocak 2026 14:00
Borsa günün ilk yarısında rekor seyrini sürdürüyor Borsa günün ilk yarısında rekor seyrini sürdürüyor 23 Ocak 2026 13:27
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 23 Ocak 2026 12:59
S&P Global: Dünya ekonomisi yeni düzen arayışında S&P Global: Dünya ekonomisi yeni düzen arayışında 23 Ocak 2026 11:28
Çin ekonomisi büyüme hedefini yakaladı Çin ekonomisi büyüme hedefini yakaladı 23 Ocak 2026 11:12
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.177,3200 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13177,32 Yüksek 13177,32
Açılış
43,4097 Değişim 0,0462 Son veri saati:
Düşük 43,3496 Yüksek 43,3958
Açılış
51,5926 Değişim 0,1534 Son veri saati:
Düşük 51,5168 Yüksek 51,6702
Açılış
7.092,6800 Değişim 142,905 Son veri saati:
Düşük 6955,688 Yüksek 7098,593
Açılış
153,2322 Değişim 13,1473 Son veri saati:
Düşük 141,9566 Yüksek 155,1039
Açılış
BİST En Aktif Hisseler