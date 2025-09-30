CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolün varili 66,66 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 66,66 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,66 dolardan alıcı buluyor.

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2025 09:59

Dün 68,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,70 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla yüzde 0,06 azalarak 66,66 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,92 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, OPEC+ ülkelerinin üretim artışına gideceğine yönelik beklentilerin yol açtığı arz fazlası endişeleri etkili oldu.

OPEC+ grubu üyesi Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın 5 Ekim'deki toplantısında kasıma ilişkin üretim miktarını belirlemesi bekleniyor. Söz konusu ülkeler, geçen ayki toplantıda ekim için günlük 137 bin varil üretim artışı kararı almıştı. Üretim artışı beklentisi küresel piyasalarda arz fazlası öngörülerini güçlendiriyor.

Talep tarafında ise ABD'de federal hükümetin kapanacağına ilişkin endişeler fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bütçe görüşmeleri sonrasında Demokratları suçlayarak federal hükümetin "kapanmaya" doğru gittiğini ifade etmişti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı 20 maddelik Gazze planı, uygulama açısından birçok soru işareti barındırsa da bölgedeki jeopolitik tansiyonu geçici olarak azaltarak petrol piyasalarındaki risk primini düşürdü.

Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, söz konusu planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 69,19 doların direnç, 65,10 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Çin’de sanayi şirketlerinin karları arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı 27 Eylül 2025 15:19
Küresel piyasalarda gözler ABD’de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi 27 Eylül 2025 11:54
Batı ülkelerinde artan borçlar yeni finansal kriz riskini artırıyor Batı ülkelerinde artan borçlar yeni finansal kriz riskini artırıyor 27 Eylül 2025 12:04
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 26 Eylül 2025 16:38
ABD’de kişisel tüketim harcamaları ağustosta arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta arttı 26 Eylül 2025 16:21
Avro Bölgesi’nde enflasyon beklentisi arttı Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentisi arttı 26 Eylül 2025 13:57
ECB’den ’dijital avro’ için 2026 hamlesi ECB'den 'dijital avro' için 2026 hamlesi 26 Eylül 2025 13:31
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 26 Eylül 2025 13:11
Alman şirketler ekonomik durgunlukta personel planlamasını yavaşlatıyor Alman şirketler ekonomik durgunlukta personel planlamasını yavaşlatıyor 26 Eylül 2025 12:17
ABD Başkanı Trump’ın tarifelerinin hedefinde ilaçlar da yer aldı ABD Başkanı Trump'ın tarifelerinin hedefinde ilaçlar da yer aldı 26 Eylül 2025 11:10
Brent petrolün varili 68,70 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 68,70 dolardan işlem görüyor 26 Eylül 2025 09:33
Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanacak Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanacak 26 Eylül 2025 09:22
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler