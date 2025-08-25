Brent petrolün varili 67,37 dolardan işlem görüyor

CANLI BORSA
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,37 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 25 Ağustos 2025 10:04

Cuma günü 67,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,32 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 67,37 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,72 dolardan işlem gördü. 

Petrol fiyatları, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarını artırması sonrası arz endişelerinin desteklenmesiyle haftaya yükselişle başladı.

Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Rusya'nın Novorossiysk'ten sonraki ikinci en büyük limanı Ust-Luga'ya Ukrayna'nın İHA'larla saldırı düzenlediği bildirildi.

St. Petersburg şehrinin yanında bulunan Leningrad Bölgesi'nin Valisi Aleksandr Drozdenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, dünden bu yana bölgeye İHA saldırılarının düzenlendiğini, düşen bir İHA'nın Ust-Luga Limanı'ndaki doğal gaz şirketi Novatek'in terminalinde yangına sebep olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin somut adım atması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e birkaç hafta süre verdiğini ve anlaşma yapılmazsa Rusya'ya büyük çaplı yaptırımlar veya gümrük vergileri uygulayabileceklerini kaydetti.

Söz konusu gelişmeler, piyasalarda jeopolitik risk endişelerini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşma ise piyasalarda iyimserlik yarattı.

Küresel piyasalar Powell'ın güvercin mesajları sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisinin yükselmesiyle pozitif bir seyir izlerken, söz konusu açıklamalar piyasalarda risk iştahını artırarak petrol fiyatlarını destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,82 doların direnç, 64,23 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

