Brent petrolün varili 67,68 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,68 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 29 Ağustos 2025 09:39

Dün 67,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,60 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 67,68 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,12 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'de açıklanan güçlü büyüme verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 büyüyerek beklentileri aştı.

Bu durum, resesyon endişelerini azaltırken piyasalarda risk iştahını artırdı. Ekonominin güçlü seyrinin sanayi üretimi ve ulaştırma faaliyetlerini desteklemesi, petrol talebinin yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi.

Aynı zamanda, Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağına yüzde 85 ihtimal verilirken, yıl sonuna kadar ikinci bir indirim daha öngörülüyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimini destekleyeceğini belirterek, ilerleyen 3 ila 6 ay içinde ilave faiz indirimleri öngördüğünü yineledi.

Uzmanlar, düşük faiz ortamının yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirdiğini, bu görünümün petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılayabileceğini belirtiyor.

Yatırımcıların gözü bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı bu veri, bankanın gelecek dönemdeki para politikaları açısından belirleyici olacak.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa yönelik beklentilerin zayıflaması ve ABD'nin Hindistan'a uyguladığı ek gümrük tarifeleri fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,83 doların direnç, 64,76 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

