Brent petrolün varili 68,10 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,10 dolardan alıcı buluyor.

Oluşturma Tarihi 17 Eylül 2025 09:35

Brent petrolün dün 68,35 dolara kadar yükselen varil fiyatı, günü 68,18 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolde varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,11 azalarak 68,10 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 64,11 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısmi gerilemede, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizde indirime gideceği beklentisi etkili oldu. Yatırımcılar, Fed toplantısından çıkacak sonucu bekliyor.

Fed'in bugün faiz oranlarını 25 baz puan indireceği ve bu adımın ekonomiyi canlandıracağı, yakıt talebini artıracağı öngörülüyor.

Uzmanlar, buna karşın piyasa oyuncularının temkinli olması gerektiğini, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üretimi artırdığı için 2025'in geri kalanında küresel arz fazlasının neredeyse kesin göründüğünü belirtiyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in parasal gevşemesine dair beklentilerin gelecek yıla da yayıldığı görülürken, Bankanın 2026 yılında toplam 3 faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor.

Beklenen faiz indiriminin daha düşük borçlanma maliyetleri yoluyla yakıt talebini artırabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, petrol gibi riskli varlıklarda görülebilecek hareketin kısa süreli olacağını ve ekim ile aralıkta ek 25 baz puanlık faiz indirimlerinin mümkün olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, 16 Eylül'de açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü verileri, geçen hafta ABD'de ham petrol ve benzin stoklarının düştüğünü, distilat stoklarının ise arttığını gösterdi.

Ham petrol stokları 12 Eylül ile sona eren haftada 3,42 milyon varil, benzin stokları ise 691 bin varil azaldı. Distilat stokları ise önceki haftaya göre 1,91 milyon varil arttı.

Brent petrolde teknik olarak 68,80 doların direnç, 65,42 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

