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Çin elektrik kurulu gücüne 360 gigavat kapasite ekledi

Çin'in elektrik kurulu gücü 2023'te yaklaşık 360 gigavat artışla 2 bin 920 gigavata ulaştı.

Oluşturma Tarihi 02 Şubat 2024 11:56

Son Güncelleme Tarihi 02 Şubat 2024 11:56

Çin'in elektrik arz portföyünde kurulu gücün yaklaşık yarısını oluşturan termik santrallere yatırımlar sınırlı da olsa artmaya devam ederken, kapasite yatırımlarında yenilenebilir enerji kaynakları artışı dikkati çekti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde kullanılan ekipmanların uygun maliyetle imalatı, ülke içi yatırımlarda ve küresel yenilenebilir enerji yatırımlarında önemli rol oynuyor.

AA muhabirinin Çin Ulusal Enerji İdaresinin raporlarından derlediği verilere göre, Çin geçen yıl elektrik kurulu gücüne yaklaşık 360 gigavat ekledi.

Kapasite artışında 2023'te güneş enerjisi santralleri (GES) yaklaşık 217 gigavatla başı çekerken, rüzgar enerjisi santrallerinde (RES) 76, termik santrallerde 58, hidroelektrikte 8, nükleer enerji santrallerinde 1,4 gigavat kapasite artışı oldu. Böylece, toplam kurulu güç 2023 sonu itibarıyla 2 bin 920 gigavata ulaştı.

Ülkede toplam kurulu güç 2023'te yüzde 13,9 artarken, bu artış GES kapasitesinde yüzde 55,2, RES kapasitesinde yüzde 20,7, termik santrallerde yüzde 4,1, nükleer enerji santrallerinde yüzde 1,8 olarak hesaplandı.

Enerji portföyünde kaynakların dağılımına bakıldığında termik santraller 1390 gigavat kurulu güçle ilk sırada yer aldı. Bunu, 609 gigavatla GES'ler, 441,3 gigavatla RES'ler, 421,5 gigavatla hidroelektrik santraller, 57 gigavatla nükleer santraller izledi.

ENERJİ DEPOLAMA KAPASİTESİ 31 GİGAVATI AŞTI

Çin'in 2023 enerji yatırımlarında enerji depolama kapasitelerindeki yükseliş de dikkati çekiyor.

Ülkenin 11 eyalet veya bölgesinde depolama kapasitesi 1 gigavatı aşarken toplam kapasite ise geçen yıl sonu itibarıyla 31,4 gigavata ulaştı.

Yeni tip enerji depolama projeleri, ülkenin özellikle Sincan Uygur ve İç Moğolistan özerk bölgeleri Şandong, Gansu ve Hunan eyaletlerinde yoğunlaştı. Depolama teknolojilerinde lityum-ion batarya teknolojisi öne çıkıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Yenilenebilir 2024 raporuna göre küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 2028'e kadar 3 bin 700 gigavat artışla 7 bin 300 gigavata yükselmesi hedefleniyor.

Çin'in yenilenebilir enerji portföyünün, küresel yenilenebilir enerji payının yüzde 46'sını oluşturması bekleniyor.

Kendi ihtiyacı olan yatırımları hızla yapan Çin hükümeti dünyada 200'den fazla ülkeye rüzgar ve güneş enerjisi ekipmanları ihraç ediyor.

Söz konusu ülkenin geçen yılki ihracatı güneş enerjisi teknolojilerinde 245,3 milyar dolar, rüzgar enerjisi teknolojilerinde ise 33,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

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