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Çin Merkez Bankası yuan uyarısını yineledi

Çin Merkez Bankası, yuanda tek taraflı hareketlerin önlenmesi gerektiğini yineledi

Oluşturma Tarihi 18 Nisan 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 18 Nisan 2024 08:45

Çin Merkez Bankası, yuanda tek taraflı hareketlerin önlenmesi gerektiğini yineledi. Çin Merkez Bankası yayınladığı aporda, tüccarlar orantısız bahisler oynadığında ülkenin "kararlılıkla" yuanı tekrar rayına oturtacağını ve aşırı dalgalanmayı önlemeye çalışacağını söyledi.

Rapora göre Çin, döviz kurunun çoğunlukla arz ve talep tarafından belirlendiğinden emin olacak ve yuan genel olarak istikrarlı tutulacak.

Çin MB yuan için günlük referans kurunu çok az değişiklikle dolar başına 7.1020 olarak belirledi. Bu haftanın başlarında, para biriminin her iki taraftaki hareketlerini %2 oranında sınırlayan sabitlemeyi, ılımlı değer kaybına izin vermek için beklenmedik bir şekilde zayıflattı.

Yine de bazı analistler arasında PBOC'nin yuanı bu kadar güçlü bir şekilde savunmaya devam edip edemeyeceği konusunda şüpheler devam ediyor. Para biriminin zayıflayacağına inandığını söyleyen Rhodium Group Çin piyasa araştırmaları direktörü Logan Wright'a göre merkez bankasının mevcut pozisyonu "sürdürülebilir" değil.

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