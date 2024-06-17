Çin'de ham petrol ve doğal gaz üretimi arttı

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Ocak-Mayıs 2024'te kömür üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalırken, ham petrol üretimi yüzde 1,8, doğal gaz üretimi de yüzde 5,2 arttı.

ENERJİ İTHALATI ARTTI

Söz konusu dönemde, kömür ithalatı yüzde 12,6, ham petrol ithalatı yüzde 0,4 ve doğal gaz ithalatı yüzde 17,4 yükseldi.

Çin, bu dönemde 1,86 milyar ton kömür üretirken, 200 milyon ton ithal etti. Ham petrol üretimi 89,1 milyon tona, ithalatı da 229,03 milyon tona çıktı. İlk 5 ayda ülkede 103,3 milyar metreküp doğal gaz üretilirken, 54,28 milyon ton petrol eşdeğeri doğal gaz ithal edildi.