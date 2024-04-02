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Çinli üreticilerden üretimin kısılması çağrısı

Çin'in önde gelen on beş çelik çubuk (inşaat demiri) üreticisi oybirliğiyle, fiyatları desteklemek amacıyla çelik çubuk üretimini kısıtlayacak önlemler alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Oluşturma Tarihi 02 Nisan 2024 16:12

Son Güncelleme Tarihi 02 Nisan 2024 16:12

Çin Demir ve Çelik Endüstrisi Birliği, Çin'in önde gelen on beş çelik çubuk (inşaat demiri) üreticisinin oybirliğiyle, fiyatları desteklemek amacıyla çelik çubuk üretimini kısıtlayacak önlemler alınması için yetkililere çağrıda bulunduğunu bildirdi.

Çelik çubuk fiyatlarının Çin'in emlak ve altyapı sektörlerinde devam eden zayıflık nedeniyle "mantıksız" bir şekilde keskin düşüşler yaşadığı ve bunun da çelik çubuk üreticilerini daralan marjlar ve zararlarla karşı karşıya bıraktığı belirtildi.

Altyapı inşaatlarından gelen çelik çubuk talebi, borçlu yerel yönetimlerin harcama kesintileri nedeniyle daraldı. Dernek, yüksek borç yüküne sahip on iki şehir ve ilin projeleri ertelediğini veya durdurduğunu belirtti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda çelik inşaat demiri fiyatları yıl başından bu yana %14,2 oranında düştü.

Yetkililerin ayrıca vadeli işlemler piyasasındaki spekülasyonların denetimini de güçlendirmesi gerektiği belirtildi.

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