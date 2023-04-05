Eurizon SLJ Capital Stratejistleri Stephen Jen ve Joana Freire paylaştıkları bir notta doların gelecek 4 ila 6 çeyreklik dönemde düşüşünü sürdürebileceğini ve yüzde 10-15 değer kaybedebileceğini öngördü.

Uzmanlar ABD Merkez Bankası'nın şahinliğinin tepe noktasına çok yakın olduğunu ve bankanın sonraki hamlesinin faiz indirimi olacağını belirterek "Fed bu kadar sıkılaşmaya gittiği ortamda ABD'de ve dünyada enflasyon riskleri aşağı yönlü. Dünyanın büyük bölgelerinde zaten baskılanmış olan ekonomik aktivite, ironik bir şekilde, muhtemelen küresel talebin çökmesini önleyecek. Bu senaryo dolarda da önemli bir zayıflamaya işaret ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Jen, bu senaryoyu ABD enflasyonunun 2021'de yükseldiği hızla gerileyeceği tahminine dayandırıyor.