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Dolar euro karşısında toparlandı

Dolar, euro karşısında bu yılın en düşük seviyesini gördükten sonra toparlandı.

Oluşturma Tarihi 21 Ağustos 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 21 Ağustos 2024 08:45

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantılarının açılışında yapacağı konuşmada faiz indirimi yönünde güçlü işaretler vereceği endişeleri ile gerileyen dolar toparlandı.

Dolar, günün erken saatlerinde euro karşısında bu yılın en düşük seviyesi olan 1,11328'e kadar geriledi. Dolar ayrıca 145 yen seviyesinin altına indi ve sterlin karşısında bir yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine yakın seyretti.

EUR/USD şu sıralarda yüzde 0,08 kayıpla 1,11212'den, USD/JPY 145,42 yen seviyesinden ve GBP/USD 1,3026'dan işlem görüyor.

Pepperstone araştırma müdürü Chris Weston, "ABD Hazine piyasasında azalan getiri primi, USD'yi düşüren açık bir faktör oldu. Son zamanlarda pek çok USD çiftinde görebileceğimiz gibi, USD piyasada bir arkadaş bulamıyor ve serbest düşüşte" dedi.

Powell'ın Cuma günü Kansas City Fed'in Jackson Hole ekonomik sempozyumunda yapacağı açılış konuşması, gelecek ay yapılacak faiz indiriminin olası boyutu ve borçlanma maliyetlerinin sonraki her Fed toplantısında düşürülüp düşürülmeyeceğine dair ipuçları için dikkatle ayrıştırılacak.

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