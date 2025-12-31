CANLI BORSA
Dolar yükseldi, petrol düştü! Brent petrolde yıl sonu hareketlilik

Brent petrolün varili, yılın son gününde uluslararası vadeli piyasalarda azalış gösterdi.

AA

Oluşturma Tarihi 31 Aralık 2025 10:27

Son Güncelleme Tarihi 31 Aralık 2025 10:28

Dün 61,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,27 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 61,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,77 dolardan alıcı buldu.

DOLARIN DEĞER KAZANMASI PETROLÜ İNDİRDİ

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması etkili oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

Ayrıca, OPEC+ grubunun önceki yıllarda fiyatları destekleyen üretim kısıntı miktarını kademeli olarak azaltacağını duyurması fiyatlarının düşüşünü destekledi. OPEC dışı üretimdeki güçlü seyir ve küresel talep artışının beklenenden zayıf kalması da değer kaybını hızlandırdı. Piyasalar, 4 Ocak'ta çevrim içi gerçekleştirilecek OPEC+ toplantısına odaklanmış durumda. Üretici ülkelerin toplantıda piyasa koşullarını değerlendirmesi ve 2026'nın ilk dönemine ilişkin üretim politikasını ele alması bekleniyor.

Yıl içinde jeopolitik cephede yaşanan gelişmeler zaman zaman petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere neden olsa da bu etkiler sınırlı kaldı. Ukrayna'daki Rus enerji altyapısına yönelik saldırılar, piyasalarda arz kesintisi ihtimalini gündeme getirirken, özellikle boru hatları ile rafineri tesislerinin hedef alınması tedarik zincirinin sekteye uğrayabileceği endişelerini artırdı.

Orta Doğu'da İsrail-Hamas çatışması ve ABD ile İran arasında tansiyonun yükselmesi, bölgedeki üretim ve sevkiyat hatlarına ilişkin risk algısını güçlendirdi. Hürmüz Boğazı ve çevresindeki enerji nakil hatlarının güvenliğine dair soru işaretleri, kısa süreli fiyat artışlarına yol açsa da piyasadaki genel baskıyı değiştirmeye yetmedi.

Ayrıca Washington ve Caracas arasındaki diplomatik gerilim, Venezuela'nın petrol ihracatının sürdürülebilirliğine yönelik belirsizlik yaratırken, yaptırımların yeniden gündeme gelebileceği ihtimali piyasalarda takip edildi. Buna rağmen, petrolde arz fazlası beklentisi ve yüksek stok seviyeleri bu destekleyici etkileri gölgede bıraktı.

Uzmanlar, tüm bu risklere rağmen küresel arzın yüksek seyretmesinin, üretimin güçlü kalmasının ve stokların artmasının fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskının sürmesine neden olduğunu belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,82 dolar direnç, 58,85 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

