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EIA 2025 yılı için ABD petrol üretim tahminini yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) 2025 yılı için ABD petrol üretim tahminini yükseltti.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2025 09:12

Son Güncelleme Tarihi 12 Şubat 2025 09:12

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) Salı günü yayınladığı Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda, ABD petrol üretiminin bu yıl önceki tahminlerden daha büyük bir rekor kırmaya hazırlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ABD petrol üretimini en üst düzeye çıkarma sözü verdi.

Enerji yöneticileri patlayıcı büyüme yerine sermaye disiplinine öncelik verme konusunda kararlı olsalar bile, EIA şimdi ABD ham petrol üretiminin 2025'te günde ortalama 13.59 milyon varil (bpd) olmasını beklediğini söyledi, bu da önceki tahmini olan 13.55 milyon bpd'den daha yüksek.

Ajans, ABD'nin petrol ve sıvı yakıt tüketimine ilişkin tahminini 2025 yılında 20,5 milyon varil/gün olarak korudu. Ajans, Brent ham petrol fiyatlarının 2025 yılında ortalama 74 dolar civarında olması beklenirken, üretimdeki kademeli artışların nispeten zayıf küresel petrol talebi büyümesiyle birleşmesiyle 2026 yılında yaklaşık 66 dolara düşeceğini söyledi.

Trump'ın Kanada ve Meksika'ya uygulayacağı gümrük vergilerinin küresel petrol arzını önemli ölçüde etkilemesinin beklenmediğini belirten EIA, gümrük vergileri ve ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımların petrol fiyatları için belirsizlik kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.

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