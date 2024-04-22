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Emtia piyasasında sert dalgalanmalar

Emtia piyasasında jeopolitik riskler, yaptırımlar ve merkez bankalarına ilişkin belirsizliklerle fiyatlamaların zorlaştığı bir hafta geride kaldı.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2024 11:32

Son Güncelleme Tarihi 22 Nisan 2024 11:32

Emtia piyasasında geçen hafta sert dalgalanmalar görüldü. ABD'de açıklanmaya devam eden makroekonomik veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyede tutabileceğine yönelik öngörüleri öne çıkarırken, Orta Doğu'daki gerilim özellikle emtia fiyatları üzerindeki olası belirsizlikleri beslemeye devam ediyor.

Dünya genelinde halihazırda enflasyonla mücadelede önemli bir mesafe katedilmesi gerekirken, Orta Doğu'daki tansiyonun emtia fiyatlarındaki oynaklığı artırarak enflasyonist baskıyı desteklemesinden korkuluyor. Bununla birlikte, İsrail ile İran arasındaki tansiyonun daha da yükselmesinin, merkez bankalarının atacağı adımları etkileyebileceği endişeleri de fiyatlamaları zorlaştıran bir başka unsur olarak görülüyor.

DEĞERLİ METALLERDE KARIŞIK SEYİR İZLENDİ

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 2, gümüş yüzde 2,9 değer kazanırken, platin yüzde 4,3, paladyum yüzde 2 değer kaybetti.

Altının ons fiyatı, artan jeopolitik risklerin yanı sıra merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden gelen talep üzerine yükseldi. Analistler, hem ABD'de açıklanan veriler hem de Powell'ın şahin sözle yönlendirmelerinin ardından yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, Orta Doğu'da yüksek seyreden gerilimin ise altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Küresel çapta madenlerde gümüş üretiminin yavaşlaması ve endüstriyel alanda talebin artmasıyla gümüş fiyatları yükseldi.

Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 4,6, alüminyumda yüzde 6,9, kurşunda yüzde 1,9, nikelde yüzde 9,4, çinkoda da yüzde 1 artış kaydetti.

Bakırın libresi, 4,51 dolarla 2 yılın en yüksek seviyesini gördü.

ABD ve İngiltere'nin Rus metallerine yaptırım açıklamasının etkileri sürerken, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Çin'e yönelik açıklamaları baz metal fiyatlarındaki artışların hızlanmasına neden oldu.

Biden, Çin çeliği ve alüminyumuna yönelik gümrük vergilerinin üç katına çıkarılması çağrısında bulundu.

Dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam edeceğine yönelik beklentiler bakır fiyatlarını destekledi. Yeşil enerjiye geçişin artması da bakır fiyatlarının artmasına neden oldu.

ENERJİ GRUBUNDA DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Enerji grubuna bakıldığında ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,4, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 0,6 azalış kaydetti.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün, ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API), ABD'nin ticari ham petrol stokları için artış öngörüsü 3 milyon 34 bin varilden 4 milyon 90 bin varile çıktı. ABD'de, bahar sıcaklıklarının ortalamanın üzerinde olacağına yönelik öngörüler de doğal gaz fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Chicago Ticaret Borsasında geçen hafta kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 0,6, mısırda yüzde 1, soya fasulyesinde yüzde 1,8 azalırken, pirinçte yüzde 10,3 arttı.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 4,4, şekerde yüzde 2,8 değer kaybederken, kahvede yüzde 5,2, kakaoda yüzde 9,4 değer kazandı.

Kakaonun ton başına fiyatı 11 bin 722 dolarla tarihi zirveyi, kahvenin libresi 2,4540 dolarla Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

ABD'de, mısır ve soya fasulyesi ekim alanlarının artması bu ürünlerin fiyatlarının düşmesine neden oldu. Küresel çapta artan tohum, gübre, sulama ve işçilik maliyetleriyle pirinç fiyatları yükseldi.

Hindistan ve Avustralya'da pamuk rekoltelerinin artmasıyla pamuk fiyatları düştü. Kakao ve kahvede de küresel çapta arza yönelik endişeler devam ediyor.

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