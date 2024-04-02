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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, Ocak 2024'te 82 milyar 620 milyon dolar oldu.

Oluşturma Tarihi 02 Nisan 2024 15:17

Son Güncelleme Tarihi 02 Nisan 2024 15:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 291 milyon dolar ve yükümlülükleri 2 milyar 993 milyon dolar azaldı. Bu kapsamda net döviz pozisyon açığı ise 299 milyon dolar artarak 82 milyar 620 milyon dolara çıktı.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 3 milyar 624 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 242 milyon dolar, 73 milyon dolar ve 17 milyon dolar arttı.

Aynı dönemde yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 386 milyon dolar ve 848 milyon dolar artarken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 249 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, ocakta bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 2 milyar 23 milyon dolar ve 1 milyar 482 milyon dolar azalırken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 512 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, ocakta yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Aralık 2023 dönemine göre 192 milyon dolar ve uzun vadeli olanlar 320 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 100 milyon dolar ve uzun vadeli krediler 1 milyar 406 milyon dolar azaldı.

Ocak 2024'te kısa vadeli varlıklar 148 milyar 533 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 89 milyar 165 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ocakta bir önceki aya göre 1 milyar 626 milyon dolar azalışla 59 milyar 368 milyon dolar oldu. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 35 düzeyinde gerçekleşti.

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