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Goldman Sachs petrol fiyat tahminlerini düşürdü

Goldman Sachs 2026 yılı için petrol fiyat tahminlerini düşürdüğünü açıkladı.

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2025 09:34

Son Güncelleme Tarihi 07 Nisan 2025 09:34

Goldman Sachs, resesyon risklerinin daha da arttığını ve OPEC + arzının bankanın daha önce varsaydığından daha fazla artabileceğini söyleyerek, 2026 yılında Brent ve Batı Teksas ham petrolü için yıllık ortalama fiyat tahminlerini düşürdü.

Banka yayınladığı notta, "Yıllık ortalama 2026 tahminlerimiz şu anda Brent için 58 dolar ve WTI için 55 dolar, Cuma günkü kapanış itibariyle forwardların 4-5 dolar/varil altında," dedi.

2025 Aralık için Brent ve Batı Teksas petrolü fiyat tahminlerini 4 dolar düşürerek 62 ve 58 dolar/varile indirmişti

Goldman ayrıca 2025/2026 için petrol talebi büyüme tahminini 0,3-0,4 milyon varil/güne düşürdü.

Petrol fiyatları için rdiskin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini vurguladı.

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