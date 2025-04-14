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Goldman Sachs petrol fiyat tahminlerini revize etti

Goldman Sachs petrol fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 14 Nisan 2025 08:50

Son Güncelleme Tarihi 14 Nisan 2025 08:50

Goldman Sachs, artan resesyon riski ve OPEC+ grubundan gelen yüksek arz nedeniyle petrol fiyatlarının bu yılın sonuna kadar ve gelecek yıl düşmesini bekliyor.

Goldman, Brent ve WTI petrol fiyatlarının 2025'in geri kalanında sırasıyla varil başına ortalama 63 ve 59 dolara, 2026'da ise 58 ve 55 dolara düşmesini bekliyor.

Küresel ticaret savaşının ortasında zayıf büyüme görünümü göz önüne alındığında, banka petrol talebinin geçen yılın sonu ile 2025'in sonu arasında günde sadece 300.000 varil artmasını bekliyor.

Banka, ABD ve Çin arasında tırmanan ticaret savaşı nedeniyle Mart ortasından bu yana 2026'nın dördüncü çeyreği için küresel talep büyüme tahminlerini günde 900.000 varil düşürdü.

Piyasanın gelecekteki bazı stok artışlarını hesaba katmasına rağmen, 2025'te 800.000 varil ve 2026'da 1,4 milyon varillik büyük fazlalıkların petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edeceğini tahmin eden Goldman Sachs, küresel ekonomik yavaşlama veya OPEC+ olarak adlandırılan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin 2,2 milyon varillik gönüllü kesintilerinin tamamen tersine dönmesi senaryosunda, Brent petrol fiyatları 2026'da muhtemelen 40 dolar aralığına düşebilir ve aşırı birleşik senaryoda potansiyel olarak 40 doların altına düşebileceğini söyledi.

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